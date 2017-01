RISCO DE TEMPORAL Chuva forte e ventos de até

99 km/h podem atingir 31 cidades de MS Muita água está prevista para cair até sexta-feira em Mato Grosso do Sul

As chuvas torrenciais no Estado podem atingir 31 cidades durante a noite de hoje e madrugada de amanhã. O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O comunicado é classificado com grau de severidade de "perigo" e a previsão é que a situação estabilize somente depois das 8h.

O Inmet informou que os ventos nesse período podem ser entre 61 e 99 km/h, enquanto o volume de chuva pode ficar entre 30 e 60 mm em períodos curtos, de até uma hora.

"O calor, a umidade disponível e divergência dos ventos em altos níveis da atmosfera favorecem a ocorrência de fortes pancadas de chuva em alguns pontos do Estado, em especial no Centro, Norte e Nordeste; no Sul e Sudoeste a possibilidade é menor", o instituto divulgou em nota.

Apesar do alerta estar previsto para terminar amanhã, não está descartada chuvas fortes até sexta-feira (20). Por isso, o acumulado de precipitação deve ser alto em várias regiões, o que pode causar desmoronamento e até mesmo problemas no abastecimento de água de algumas cidades por conta do acumulado no solo e nos rios.

Os principais problemas elencados pelo Inmet que têm chance de ocorrer são: risco de queda de árvores, galhos, torres de fios e placas de publicidade, interrupção do fornecimento de energia elétrica e alagamentos.

No caso de emergência, os telefones que podem ser acionados são os 199 (Defesa Civil) e 193 (Bombeiros).

PREVISÃO

O prognóstico do Inmet demonstrou que as chuvas devem cair com mais intensidade no período da tarde, entre amanhã (17) e sexta-feira (20).

A temperatura também deve ser elevada durante toda a semana. Para o Estado, a máxima deve chegar aos 36º C na quinta-feira (19). Em Campo Grande, nesse mesmo dia, a máxima indicada é de 33º C e a mínima, 20º C.

A previsão indica que o céu deve permanecer nublado a partir de todas as manhãs desta semana.

VEJA LISTA DE CIDADES ONDE HÁ O ALERTA

Anastácio

Anaurilândia

Angélica

Aquidauana

Bandeirantes

Bataguassu

Batayporã

Brasilândia

Camapuã

Campo Grande

Corguinho

Corumbá

Coxim

Dois Irmãos Do Buriti

Jaraguari

Maracaju

Miranda

Nioaque

Nova Alvorada Do Sul

Nova Andradina

Ribas Do Rio Pardo

Rio Brilhante

Rio Negro

Rio Verde De Mato Grosso

Rochedo

Santa Rita Do Pardo

Sidrolândia

São Gabriel Do Oeste

Terenos

Três Lagoas

Água Clara