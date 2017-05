situação em Bonito Chuva faz rios em Bonito subirem

mais de 3 metros e inundar áreas Secretário analisou que cheia pode ter sido a maior em 20 anos

Chuva constante no município de Bonito fez o Rio Formoso subir mais de 3 metros e inundar propriedades, pontes e estradas. Moradores da região opinaram que esta pode ser a maior cheia dos últimos 20 anos.

No Balneário Municipal de Bonito, que é margeado pelo Formoso e Formosinho, a água invadiu estradas de acesso e o ponto turístico ficou irreconhecível.

O secretário de Meio Ambiente da cidade, Alexandre Ferro, disse que foi registrado mais de 150 mm de chuva em menos de 36 horas. Esse volume não permitiu que o solo absorvesse a água. "Talvez tenha sido uma das enchentes mais significativas dos últimos 20 anos", afirmou Ferro, em entrevista ao site Portal da Educativa.

Eleutério Rodrigues, que mora nas margens do Rio Formoso há mais de 50 anos, disse ao site que só tinha visto situação semelhante em 1998. "Desde 98, quando o pessoal pegou peixe no pasto, o rio não subia tanto", comentou.

Essa situação vez a cachoeira da Ponte do Hermínio, conhecido ponto turístico na região, desaparecer. Na região da Serra da Bodoquena também houve estragos.

Ferro disse que tenta apoio político para implementar ação de controle de água da chuva no município. "Esse projeto está sendo escrito", comentou.

Ele mencionou que essa proposta pode resolver o problema da turbidez da água. Toda chuva forte faz com que os rios fiquem turvos. "Temos vários fatores que contribuem para isso, como as estradas de chão, córregos urbanos, pastagens degradadas e lavouras que não possuem sistema conservacionista. Nossa missão é buscar mecanismos eficientes no combate ao assoreamento e consequente turvamento das águas”, afirmou.

O nível dos rios começou a abaixar no começo da semana. Mesmo assim, não há previsão de quando a água deve voltar a ficar cristalina.

