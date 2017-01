Coxim Chuva eleva nível do rio Taquari e autoridades alertam população ribeirinha Bombeiros, Defesa Civil e Prefeitura estão em alerta para possível enchente

Com as chuvas frequentes que tem caído em Mato Grosso do Sul, nível do Rio Taquari subiu e autoridades estão em alerta pelo risco de transbordamento, em Coxim.

De acordo com o site Edição de Notícias, na manhã de hoje, régua da Praça do Flutuante marcava 4,6 metros, média de 0,58 centímetros acima do normal, que é de 4,02 metros.

Preocupação existe porque há chuvas previstas para o município pelo menos até a terça-feira (24), o que deve fazer o nível subir mais.

Corpo de Bombeiros já começou a fazer o monitoramento e autoridades pediram alerta para as comunidades ribeirinhas e para quem mora na parte baixa da cidade, às margens do Taquari.

De acordo com o prefeito, Aluízio São José (PSDB), Defesa Civil também está acompanhando o rio de perto e Secretaria de Obras está de sobreaviso para qualquer emergência.

Em janeiro do ano passado, rio transbordou e águas invadiu várias casas. Enchentes também foram registradas nos meses meses em 2011 e 2013.