MUITA ÁGUA Chuva de mais de 20 mm causa

danos em Ribas do Rio Pardo Moradores ainda contabilizam estragos causados pelo temporal

Chuva que caiu em Ribas do Rio Pardo na tarde hoje causou estragos em algumas partes da cidade. Houve casas destelhadas e o acumulado de água que caiu foi de mais de quase 25 milímetros entre o meio-dia e às 18h. As informações técnicas são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Moradores informaram ao Portal Correio do Estado que muitas pessoas ainda contabilizaram o prejuízo no começo desta noite.

Na estação meteorológica do Inmet instalada em Água Clara, que fica a quase 100 quilômetros de Ribas do Rio Pardo, houve registro de rajadas de vento de 24,12 quilômetros por hora.