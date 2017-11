TEMPO Chuva continua nesta quarta-feira com trovoadas isoladas Máxima deve ser de 32°C em MS

A semana continua chuvosa em todo o Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo será nublado com pancadas de chuva e trovoadas nas regiões norte e nordeste. Nas demais demais áreas, o dia será de nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e máxima de 32°C.

Já em Campo Grande, a quarta-feira amanheceu com o tempo parcialmente nublado, mas à tarde deve chover e ocorrer trovoadas isoladas. À noite o tempo segue nublado. Ainda para todo o estado, a quinta-feira será de chuva nas regiões norte, nordeste e Pantanal; demais áreas nublado a parcialmente nublado com névoa úmida ou nevoeiro ao amanhecer.