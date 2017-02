TEMPO Chuva continua hoje, mas dia também

deve ser quente em MS, diz instituto Em Três Lagoas sol predomina durante todo o dia e não chove

Mais um dia de prognóstico de chuva hoje em cidades do Mato Grosso do Sul. No entanto, temperaturas seguem altas e chegar aos 32ºC.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã e Corumbá.

Na Capital, faz até 27ºC e em Dourados 32ºC. Já em Três Lagoas sol predomina durante todo o dia e não chove, segundo o instituto de meteorologia.