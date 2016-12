TEMPO Chove nesta quinta-feira em

grande parte do Estado Em Três Lagoas, termômetros marcam até 34ºC e na Capital, 29ºC

Chove desde o começo da semana em cidades do Mato Grosso do Sul e a chuva deve continuar nesta quinta-feira, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Em Campo Grande, céu deve estar carregado de muitas nuvens, com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. Termômetros registram temperatura máxima de 29ºC.

O mesmo prognóstico segue para as cidades de Dourados e Ponta Porã. Em Corumbá, pode chover pouco a qualquer hora do dia. Já no município de Três Lagoas, está previsto sol pela manhã e chuva à tarde. Por lá, calor chega aos 34ºC, conforme o instituto.