TEMPO Chove mais nesta sexta-feira,

conforme meteorologia Em Corumbá, calor atinge 35ºC e na Capital máxima marca 29ºC

Previsão do tempo hoje diz que chuva deve continuar em Campo Grande e cidades do interior do Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais há 80% de probabilidade para chuva com trovoadas que deve intercalar com períodos de sol, na Capital. Termômetros registram temperatura máxima de 29ºC.

Também há grande chance de chover em Dourados, Corumbá, Ponta Porã e Três Lagoas. Em Corumbá, calor atinge 35ºC, segundo o instituto.