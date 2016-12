TEMPO Verão começa com chuva no Estado Na Capital, temperatura registra 29ºC

Previsão do tempo hoje, primeiro dia do verão, é de chuva em grande parte do Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, assim como em Dourados, Ponta Porã e Corumbá, deve ter chuva de curta duração que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Na Capital, temperatura registra 29ºC.

Em Três Lagoas, prognóstico é de predomínio de sol pela manhã. À tarde chove com trovoada. Termômetros marcam até 34ºC.