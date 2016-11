TEMPO Chove hoje em cidades do

Mato Grosso do Sul Na Capital, termômetros registram temperatura máxima de 30ºC

Quarta-feira deve ser de calor, mas com chuva em grande parte do Mato Grosso do Sul, conforme prognóstico do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Em Campo Grande, assim como em Dourados e Ponta Porã sol aparece entre poucas nuvens. Na cidade de Corumbá está previsto chuva com trovoadas e em Três Lagoas a probabilidade é pequena, mas pode chover a qualquer hora do dia.

Na Capital, termômetros registram temperatura máxima de 30ºC e em Corumbá faz 32ºC, segundo o Inpe.