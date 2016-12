TEMPO Chove com trovoadas hoje

à tarde na Capital, diz instituto Calor em Corumbá deve ser de 37ºC, de acordo com Inpe

Previsão do tempo hoje em Campo Grande é de chuva durante à tarde, com trovoadas, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaicias (Inpe). Também há grande possibilidade de chuva em outras cidades do Mato Grosso do Sul.

Na Capital, manhã deve ser ensolarada e à tarde o tempo muda e chove, segundo o instituto. Temperatura máxima registra 31ºC.

Em Dourados, Ponta Porã, Corumbá e Trêsd Lagoas, sol também predomina o céu pela manhã e à tarde chove. Calor em Corumbá deve ser de 37ºC.