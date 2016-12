FATALIDADE Choque atinge três trabalhadores

e um deles morre em rodoviária Mário Jorge de Oliveira, 32 anos, morreu após ser reanimado de 2 paradas

Três trabalhadores foram atingidos por choque e um deles morreu ontem, no terminal rodoviário de Chapadão do Sul. Mário Jorge de Oliveira, 32 anos, chegou a ser levado para hospital, no entanto não resistiu.

Conforme o site Chapadense News, Mário atuava como saqueiro (pessoa que produz sacos) e manuseava material condutor de eletricidade, sob rede de energia, quando recebeu o choque. Ele trabalhava com dois colegas que também foram atingidos, mas sobreviveram.

Mário foi encaminhado para hospital ainda com vida. No meio do caminho foi recuperado de duas paradas cardiorrespiratória, mas não resistiu. As outras vítimas receberam alta médica após serem atendidas.

Corpo de Mário foi transladado para ser sepultado em Luziápoles, em Alagoas. Polícia Civil abriu inquérito para esclarecer a circunstância do acidente.