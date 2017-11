Tentativa de homicídio Chefe é agredido por funcionário com golpes de facão após repreendê-lo Vítima sofreu corte no braço e traumatismo craniano

Rapaz de 26 anos, chefe de setor em empresa que opera no Distrito de Debrasa, no município de Brasilândia, foi atacado com golpes de facão por funcionário na noite de ontem. A vítima chegou a sofrer traumatismo craniano e disse que a tentativa de homicídio foi motivada por discussão depois de repreender o autor no local de trabalho.

Conforme apurado, o rapaz relatou que depois de chamar a atenção do funcionário, ambos passaram a discutir com frequência. Ontem, por volta das 19 horas, o autor chamou o chefe para uma conversa na praça do distrito, oportunidade em que voltaram a se desentender e ele o agrediu. A vítima foi socorrida com cortes no braço e na testa.

Em razão dos ferimentos, o médico plantonista recomendou atendimento em unidade especializada para exames detalhados, já que o rapaz estava com traumatismo craniano, resultado de um dos golpes de facão. A Polícia Militar foi acionada e fez buscas pela região, mas não conseguiu encontrar o suspeito, que teria fugido para Bataguassu.