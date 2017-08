Tempo hoje Chance de chuva para maioria

do Estado é maior à tarde

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) identificou a frente fria que se formou no país no sábado segue para Mato Grosso do Sul. Com isso, neste domingo está previsto tempo nublado com pancadas de chuva.

Nas regiões sul e sudoeste, as temperaturas já devem diminuir a partir de hoje, mas os termômetros não devem ficar muito baixos.

"A massa de ar seco ainda deixa o dia com temperaturas elevadas e baixos valores de umidade relativa do ar, no nordeste e leste do Estado", explicou a meteorologista do Inmet, Helena Turon Balbino.

No período do tarde, nas regiões leste e nordeste pode haver pancadas e o céu ficar nublado. No restante de Mato Grosso do Sul, as chuvas devem ser isoladas. Os termômetros variam entre 14º C e 34º C.

Para Campo Grande, a temperatura varia entre 23º C e 28º C e deve haver trovoadas isoladas à tarde e à noite. Nem toda a cidade deve registrar chuva ainda. Na segunda-feira que deve haver mais água, mas no período da tarde.

No Pantanal, incluindo proximidades de Corumbá, a chance de pancadas de chuva existe para todo o dia de hoje. As temperaturas mantém-se altas, entre 21º C e 31º C. A umidade do ar deve variar entre 40% e 85%.

O sul e sudoeste do Estado é onde a umidade do ar vai ficar mais alta, entre 70% e 95% e as chuvas devem cair em várias cidades.