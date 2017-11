tempo domingo Chance de pancada de chuva

permanece em todo o Estado A máxima prevista para hoje é de 31º C

O céu nublado neste domingo é sinal que pancadas de chuva moderadas a fortes podem acontecer em todo o Estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou que algumas regiões ainda podem ter queda de granizo.

"A possibilidade de queda de granizo é promovida principalmente pela atuação de áreas de baixa pressão de níveis médios a baixos, com apoio da dinâmica do escoamento difluente em níveis superiores", explicou o meteorologista Franco Nadal Junqueira Villela, do Inmet.

A previsão de temperatura é de máxima de 31º C e a mínima, 18º C. A umidade relativa do ar deve ser boa durante todo o dia, com variação entre 95% e 55%. As rajadas de vento podem ser moderadas a fracas.

O alerta para tempestade está com grau de perigo potencial, segundo o Inmet. Todo o Mato Grosso do Sul aparece com esse aviso especial, que tem previsão para acabar por volta das 11h de hoje. No caso de algum dano, os órgãos para solicitar apoio são os Bombeiros (193) e a Defesa Civil (199).

Para Campo Grande, a máxima deve chegar a 27º C e as pancadas de chuva e trovoadas podem ser potencialmente fortes ainda, seguindo o que aconteceu no sábado (4),

Na área central do Estado, a máxima deve chegar a 29º C e a mínima, 19º C, com pancadas previstas para o domingo. No leste, a previsão segue igual.

Para o Pantanal, a temperatura mínima deve ser de 18º C, com máxima de 24º C. A umidade relativa do ar deve ser uma das mais altas do Estado, entre 65% e 95%.

No sul, onde há chance de queda de granizo, as pancadas de chuva devem ser fortes e as rajadas de vento moderadas.

"Nos dias que se seguem, até a quarta-feira, as chuvas perdem intensidade e abrangência progressivamente, havendo maior probabilidade de chuvas em áreas do norte e Pantanal", adiantou o meteorologista Franco Nadal Junqueira Villela, do Inmet.