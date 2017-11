LAGOA DA CRUZ Chácara pega fogo e Bombeiros suspeitam de incêndio criminoso As chamas atingiram a sala, o quarto e a varanda da casa

Uma chácara de aproximadamente oito hectares pego fogo na manhã desta segunda-feira (20) na região da Lagoa da Cruz, em Campo Grande. As chamas se concentraram na casa da propriedade e o Corpo de Bombeiros suspeita que o incêndio tenha sido criminoso.

De acordo com informações do tenente Hamad Ale Aziz Pereira, as chamas atingiram a sala, o quarto e a varanda da casa. Segundo os militares, como o foco do incêndio foram móveis diferentes a suspeita é que o ato tenha sido criminoso.

“Na sala o foco principal foi o sofá, no quarto a cama e o fogo se alastrou para a varanda externa. Quando o incêndio é causado por causa de um curto circuito é comum que as chamas se concentra em uma área, mas aqui foi separado. Mas apenas a perícia pode confirmar o que aconteceu”, explicou o militar.

Conforme um vizinho da propriedade, o local está abandonado pelos donos há anos e vem sido ocupado por terceiros. Um segurança estaria morando no local há dois anos, mas não estava na casa no momento o incêndio.

Ainda de acordo com uma testemunha, um rapaz esteve na chácara ontem e dizendo que era amigo do segurança e teria ido olhar a propriedade enquanto o amigo estava trabalhando.

Para combater as chamas os militares fizeram isolamento do local, resfriamento dos cômodos e rescaldo.