Tempo Segunda-feira amanhece nublada e temperatura cai para 7°C no MS Em Campo Grande, sensação térmica é de 2°C

Dia amanheceu com tempo parcialmente nublado exceto nas regiões sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul. Nas demais regiões o tempo permanece nublado e temperaturas podem apresentar queda acentuada. Nessa manhã temperatura registrou mínima de 7°C e máxima pode chegar a 29°C no período da tarde.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande, céu amanheceu parcialmente nublado e temperatura mínima registra 12°C, porém, sensação térmica é de 2°C. A tarde temperatura máxima pode atingir 22°C.

No interior, nas cidades de Dourados, Coxim e Ponta Porã, temperatura mínima registra 7°C. Já em Três Lagoas mínima pode registrar 17°C.