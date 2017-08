Tempo Céu amanhece nublado e chuva deve continuar em todo o Estado Pancadas de chuva devem atingir a Capital durante a tarde

Dia amanheceu com tempo nublado e possibilidade de chuvas nas regiões sul, sudoeste e nordeste de Mato Grosso do Sul. Nas demais regiões, o tempo ficará nublado com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas.

Entretanto, previsão indica calor e temperatura máxima pode chegar a 34°C a tarde. Umidade relativa do ar aumenta e índice registra 35%.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande, céu amanhece nublado, com possibilidade de pancadas de chuva a tarde e trovoadas isoladas. Mínima será de 19ºC e máxima pode chegar aos 28ºC.

No interior, nas cidades de Ponta Porã, Coxim e Ivinhema, temperatura mínima registra 16°C e pode chover durante todo o dia, nesses três municípios.