Meteorologia Céu amanhece claro e calor predomina a tarde em todo o Estado Na Capital, máxima pode atingir temperatura de 25°C em média

Dia amanheceu com tempo parcialmente nublado em todo o Mato Grosso do Sul. Temperatura mínima registra 11°C, mas calor deve predominar e máxima pode chegar a 30°C no período da tarde.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande, céu amanheceu claro e pode passar a nublado no final da manhã. Temperatura mínima deve registrar 13°C, porém, sensação térmica marca 3°C. A tarde temperatura máxima pode atingir os 25°C.

No interior, nas cidades de Coxim, Tacuru e Nova Alvorada do Sul, temperatura mínima registra 11°C. Já em Aquidauana mínima é de 13°C.