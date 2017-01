Paranaíba Creche é invadida e incendiada

por vândalos em cidade do Estado Os indivíduos fugiram e não foram encontrados

Um Centro de Educação Infantil (Ceinf) foi alvo de vândalos na tarde ontem (12) no bairro Jardim Paineiras, em Paranaíba.

De acordo com o site Interativo MS, a creche foi invadida e parte do local incendiado. Uma das salas de aula foi destruída e computadores e outros objetos acabaram sendo consumidos pelo fogo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no local para combater as chamas, algumas partes do Ceinf ficaram totalmente destruídas. A polícia foi acionada para localizar os indivíduos, mas não foram encontrados.