Não avança CCR promete retomar duplicação da BR-163, mas obra está parada Reportagem foi até Nova Alvorada do Sul, onde trabalhos deveriam estar acontecendo

As obras de duplicação da BR-163 em Nova Alvorada do Sul estão só nos avisos à beira da estrada. Ao contrário do que anunciou a CCR MS Via, concessionária responsável pela rodovia em Mato Grosso do Sul, os trabalhos estão paralisados no trecho.

Depois de suspender as obras em abril deste ano, alegando prejuízos, a empresa retomou os serviços em agosto. O retorno aos canteiros foi em dois pontos, Jaraguari e Nova Alvorada - segundo a concessionária -, que somam 12,5 quilômetros dos 845,2 de extensão da BR-163 no Estado.

A reportagem percorreu o trecho ao norte no início do mês de outubro. As obras em Jaraguari estavam tímidas e em ritmo lento, mas foi possível identificar maquinários enfileirados à beira da rodovia e trabalhadores à espera da chuva passar para retomar a empreitada. Ao sul, o cenário é outro.

O Correio do Estado voltou à BR-163 na semana passada. Placas alaranjadas alertam os motoristas para o início do trecho em obras na altura do km 380, quando surge o princípio de construção da nova pista já dentro dos limites de Nova Alvorada do Sul. Mesmo sem chuvas ameaçando os trabalhos, nenhum operário ou máquina no local.

Entre os kms 378 e 380, os serviços parecem em fase inicial. Estacas brancas sinalizam medições no caminho de terra aberto ao lado da pista. Já do km 375 ao km 378, as obras estão em estágio mais avançado, mas também paralisadas.

* Leia a reportagem, de Jones Mário, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.