MS-141 Cavalo invade rodovia, é atropelado

e duas pessoas ficam feridas Vítimas tiveram fraturas pelo corpo e o animal morreu no local

Dois irmãos ficaram feridos na noite de ontem (4), após atropelar um cavalo que entrou na pista na rodovia MS-141, em Naviraí. Vítimas tiveram ferimentos leves, mas o cavalo não resistiu e morreu.

Consta no boletim de ocorrência, que uma das vítimas, um homem de 35 anos, conduzia moto NX 150, sentido BR-163, com o irmão de passageiro, quando se deparou com cavalo no meio da pista.

Condutor informou à polícia que não deu tempo de desviar do animal e acabou atropelando. Com o impacto, ambos caíram na pista com vários ferimentos.O cavalo não resistiu aos ferimentos e morreu.

O Corpo dos Bombeiros esteve no local para realizar os primeiros socorros. Os irmãos foram encaminhados até o Hospital Municipal de Naviraí.

A vigilância sanitária foi acionada para a retirada do cavalo da pista, que não precisou ser interditada. O caso foi registrado na Primeira Delegacia de Polícia de Naviraí.