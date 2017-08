Homicídio Caseiro mata homem a facadas

depois de confusão em jantar Conforme uma das testemunhas, vítima estava tentanto ajudar a esposa do autor

Jorge Aliendes, de 55 anos, foi morto a facadas ontem (3), por volta das 23h, em fazenda localizada na rodovia MS-289, em Amambai. Suspeito de 27 anos foi preso em flagrante e arma usada no crime não foi encontrada.

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais foram acionados e encontraram o corpo de Jorge em um veículo Kadete e o suspeito embriagado estava sentado ao lado do corpo. De acordo com relatos do autor, vítima e a família foram até a sua casa para um jantar, quando os dois se desentenderam e começaram a brigar próximo a porteira.

De acordo com a esposa do autor, ele e a vítima saíram da casa e quando chegaram na última porteira, se desentenderam e começaram a brigar, porém, não chegou a ver o marido matar a vítima.

Conforme a esposa da vítima, tudo começou quando o autor tentou agredir a esposa e Jorge teria impedido, causando raiva no autor que não gostou do ato. No mesmo momento, ela pegou o filho e foi embora a pé, porém, depois que passou a porteira ouviu a voz da mulher pedindo socorro e chamou o capataz da fazenda ao lado para tentar ajudar. Capataz atendeu ao chamado, mas ao chegar foi expulso pelo autor.

Polícia esteve no local para realizar os procedimentos de praxe e apurar as causas da morte. Autor foi preso e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Amambaí.