Homicídio Caseiro é encontrado morto dentro

de carro e suspeito consegue fugir Vítima foi encontrada morta no banco do passageiro

Identificado como Antonio Farias de Oliveira de 47 anos, foi encontrado morto por policiais dentro de um veículo, na tarde de ontem (13), na Avenida Industrial, região central de Paranhos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais receberam uma denúncia que havia um corpo dentro de um veículo parado na avenida, sentido fazenda São João. Policiais foram até o local e encontraram o veículo, Celta branco, com a porta do passageiro aberta e a vítima caída no banco sem vida.

Conforme a polícia, tentaram atear fogo no veículo e não há informações sobre o suspeito do crime. Caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Paranhos e será investigado.