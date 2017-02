negaram crime Casal furta estabelecimento, mas acaba

preso ao tentar vender mercadorias Suspeitos retiraram uma das telhas e quebraram o forro da loja

Homem de 36 anos e mulher de 28 foram presos em flagrante, na manhã de hoje, após furtarem estabelecimento comercial no Centro de Bataguassu. Ambos negaram o crime, mas os objetos furtados foram localizados na residência deles.

De acordo com informações do site Rádio Portal News, por volta das 7h de hoje, o proprietário do local, de 50 anos, procurou a Polícia Civil para informar que a loja havia sido furtada durante a madrugada.

Para entrar no local, o casal retirou uma das telhas do estabelecimento e quebrou o forro. Investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil receberam denúncia informando que a suspeita estaria tentando vender produtos suspeitos, semelhantes aos que haviam sido furtados.

Ao ser localizada, a mulher disse para a polícia que estava tentando vender os produtos do outro suspeito, de 36 anos, que estaria dormindo na casa dela. Com apoio da Polícia Militar, o casal foi preso em flagrante por furto e encaminhado à delegacia.

O homem de 36 anos alegou ser inocente e disse que comprou a mercadoria de um desconhecido, porém, não soube identificar o suposto vendedor.