Três Lagoas Casal faz confusão em motel

e homem agride PM durante prisão Segundo o gerente, os dois faziam uso de drogas dentro do motel

Homem de 43 anos foi preso depois de gerar confusão e agredir um policial na madrugada de hoje, em um motel no Bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas. Autor estava sob efeito de entorpecente e além de agredir a esposa que o acompanhava, ameaçou clientes e funcionários do estabelecimento.

Consta em boletim de ocorrência, que o casal entrou no motel por volta das 18 horas de ontem (17) e segundo o gerente do local, durante o começo da noite faziam uso de entorpecentes dentro do quarto.

Na madrugada, o homem gritava e fazia barulhos jogando os móveis no chão e saia várias vezes pelos corredores do estabelecimento gritando nas portas vizinhas. Depois voltava novamente para o quarto e agredia a esposa.

O gerente do local acionou a polícia devido a mulher gritar pedindo socorro. O homem, transtornado, saiu do quarto e começou a ameaçar os funcionários e o gerente caso chamassem a polícia.

Policias Militares chegaram no local e a mulher tentou agredir os policiais para tentar proteger o marido que precisou ser contido com força. Um dos policiais foi ferido pelo autor durante a prisão e teve que ir até o pronto-socorro receber atendimento médico. Homem chutou várias vezes a viatura da polícia que ficou danificada.

Autor foi encaminhado até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas para demais procedimentos.