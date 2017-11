Homicídio Casal é suspeito de armar

emboscada para matar inimigo Vítima morreu com golpes de faca, pau e pedra

Casal identificado como Dara Lino dos Santos, de 22 anos, e Fabrício Guimarães Neto, de 19, é suspeito do assassinato de Leandro dos Santos Freitas, 28, ocorrido no dia 16 de outubro, em Três Lagoas. O crime teria sido cometido em emboscada, após briga envolvendo os três na Vila Haro.

De acordo com o site JP News, agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG) descobriram que após a briga, inciada por motivos ainda não revelados, Leandro conseguiu escapar do casal e foi embora. Entretanto, os autores, com auxílio de outras pessoas que estavam em um bar da região, armaram uma emboscada.

Leandro foi atacado dentro da residência, onde foi esfaqueado e agredido com pedradas e pauladas. Em seguida Dara e Fabrício fugiram. A Polícia Civil pede que informações referentes ao paradeiro deles sejam repassadas por meio dos telefones: (67) 3521-4984 ou 3929-1173. O anonimato é garantido.