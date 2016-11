FLAGRANTE Casal é preso com cerca de 700 quilos

de maconha a caminho de São Paulo Rapaz, de 28 anos, e mulher, de 24, faziam transporte em Jeep Renegade

Carregamento de cerca de 700 quilos de maconha foi interceptado por policiais rodoviários federais, por volta das 22h de ontem, no quilômetro 16 da BR-267, em Bataguassu. Casal que fazia o transporte foi preso em flagrante.

De acordo com Boletim de Ocorrência, veículo Jeep Renegade era dirigido por rapaz, de 28 anos, que não obedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade, na companhia de mulher, de 24 anos.

Houve perseguição e alguns quilômetros adiante a equipe policial conseguiu frustrar a fuga. O carro foi vistoriado e encontrados 759 quilos de maconha, distribuídos em diversas malas.

O rapaz confessou que levaria o carregamento do entorpecente para Presidente Prudente (SP). O Jeep Renegade tinha denúncia de roubo/furto e estava com placas falsas. Casal foi levado à delegacia de Polícia Civil de Bataguassu e indiciado por tráfico de drogas, além de receptação e adulteração do motor do automóvel que estavam.