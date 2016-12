Fátima do Sul Casal é feito refém, tem caminhonete

levada e é abandonado em matagal Eles foram encontrados em um canavial na zona rural do município

Saiba Mais Traficante é morto ao fugir da PM e tentar fazer família refém

Um casal foi feito refém na manhã de hoje na residência onde mora, no Bairro Centro Educacional município de Fátima do Sul. O casal teve a caminhonete levada e foi abandonado em um matagal.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois homens entraram na casa que estava com o portão destrancado e renderam o casal, os deixando amarrados e amordaçados.

Depois de vasculhar a casa, um dos homens que não estava com o rosto coberto pediu a chave da caminhonete Toyota Hilux , ameaçando matar as vítimas com um revólver se levantassem a cabeça.

Os autores colocaram as vítimas dentro do veículo e foram até a estrada do Barreirinho área rural de Fátima do Sul e os deixou amarrados em um canavial.

As vítimas foram encontradas e o caso foi registrado na delegacia de polícia do município.