Morte a esclarecer Casal é encontrado morto e suspeita é que homem matou esposa e cometou suicídio Mulher foi morta a marretadas e homem foi encontrado enforcado

Homem de 51 anos e a esposa, de 47, foram encontrados mortos na manhã de hoje, na residência do casal, em Cassilândia. Suspeita é que o homem tenha matado a mulher a marretadas e, em seguida, cometido suícidio.

De acordo com o boletim de ocorrência, vizinhos viram o corpo do homem pendurado em uma corda nos fundos da residência e acionaram a Polícia Militar.

No local, policiais constataram que a vítima já estava em óbito e, ao entrarem na residência, encontraram o corpo da mulher morta sobre a cama do casal, com ferimentos no crânio e grande quantidade de sangue nos ençõies e respingos pela parede.

Ao lado da cama havia uma marreta de ferro e cabo de madeira, possivelmente usado no crime. Também foram encontradas munições de diferentes calibres na residência.

Porta dos fundos da casa estava aberta com a chave pelo lado de dentro e as demais portas trancadas, sem sinais de arrombamento.

Perícia foi feita no local e principal suspeita é que o próprio esposo matou a mulher e se matou em seguida. Caso foi registrado como morte a esclarecer pelo Delegado de Polícia Civil Rodrigo de Freitas, que investigará o caso.