CRIMINOSO Casa é incendiada em briga entre

marido e mulher; 2º caso em um dia Autora do incêndio teria esperado marido sair para atear fogo no imóvel

Briga entre marido e mulher terminou com casa incendiada, por volta das 22h20min de ontem, no Bairro Piracema, em Coxim. Este foi o segundo caso de imóvel queimado criminosamente em decorrência de desentendimento entre casal, no período de um dia. O outro episódio aconteceu na noite de sábado (31), em Porto Murtinho.

Sobre o caso de Coxim, conforme o site Edição de Notícias, a residência pertence a rapaz, de 22 anos. Depois de brigar com a companheira, ele saiu de casa e na volta encontrou o local queimado. A mulher teria esperado o marido sair para cometer o crime.

Antes das chamas se alastrarem, vizinhos conseguiram retirar alguns pertences, mas a casa ficou parcialmente destruída. Equipe do Corpo de Bombeiros combateu o fogo. Apesar do prejuízo, ninguém ficou ferido e o jovem informou que não iria registrar boletim de ocorrência contra a esposa.