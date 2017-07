Fim da relação Casa é destruída pelo fogo

e suspeita é de ação criminosa Ex-companheiro da moradora ameaçou atear fogo no imóvel

Residência foi destruída em incêndio ontem à noite. Caso aconteceu na Rua Adolfo Paulino de Matos, Bairro Manoel das Neves, na cidade de Rio Brilhante. Moradores não estavam no local no momento em que o fogo começou e a suspeita é de que a ação tenha sido criminosa.

Segundo informações do Rio Brilhante em Tempo Real, moradora de 22 anos contou para a polícia que pela manhã, seu ex-companheiro ameaçou atear fogo no imóvel porque não aceita o fim do relacionamento.

Dois caminhões pipas da brigada de incêndio de uma usina do município foram utilizados para apagar as chamas. Já equipe do Corpo de Bombeiros fez o trabalho de rescaldo e perícia feita no local poderá apontar as causas do incêndio.

Por conta dos relatos da moradora, investigadores da Polícia Civil irão apurar o caso.