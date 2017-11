Naviraí Casa abandonada pega fogo

e mobiliza Corpo de Bombeiros Militares controlaram as chamas e ninguém ficou ferido

Incêndio em residência, mobilizou equipe do Corpo de Bombeiros, por volta das 20h de ontem, na Rua Alemanha, região central de Naviraí. Não havia moradores na residência e as causas do incêndio ainda serão investigadas pela polícia.

Conforme informações do TaNaMídiaNaviraí, a casa que é de madeira, estava abandonada. Ao lado da residência, funcionava uma conveniência que também contém deposito de gás de cozinha.

O Corpo de Bombeiros controlou as chamas que chegaram a 4 metros de altura. Eles iniciaram também o trabalho de esfriamento nas paredes da conveniência e das demais residências ao lado da casa para que as chamas não se espalhassem.