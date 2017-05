Abandonado Carro usado por bandidos que explodiram caixas é apreendido em Minas Gerais Automóvel estava rodovia MG-497, município de Carneirinho

Automóvel que pode ter sido usado por bandidos no assalto à agência da Caixa Econômica Federal de Paranaíba, na madrugada da última quarta-feira (10), foi encontrado abandonado na manhã deste sábado. O Toyota Corolla, prata, estava às margens da rodovia MG-497, no distrito de São Sebastião do Pontal, município de Carneirinho (MG), a cerca de 35 quilômetros da divisa com Mato Grosso do Sul.

Após denúncias, a Polícia Militar do estado vizinho, que participa da operação conjunta denominada “Captura”, que visa localizar os criminosos envolvidos, foi ao canavial onde o Corolla supostamente estaria escondido, contando com apoio de agentes sul-mato-grossenses e da equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope). O local foi preservado até a chegada da Polícia Civil e da perícia técnica.

Após análises preliminares, o carro foi encaminhado para a Delegacia de Paranaíba, para ser submetido à vistoria completa que possa trazer mais informações acerca dos autores. Todas as autoridades da faixa de divisa entre os estados seguem em alerta. Na madrugada de quarta-feira, pelo menos 11 homens fortemente armados explodiram o banco e fugiram levando dinheiro, enquanto atiravam contra a polícia.