Rodovia Condutor perde controle, carro sai da pista, capota, cai em ribanceira e homem morre Quatro pessoas ficaram feridas em acidente que aconteceu na madrugada

Pessoa ainda não identificada morreu e outras quatro ficaram feridas em capotagem que aconteceu por volta das 4h de hoje. Acidente de trânsito foi na MS-427, na cidade de Rio Verde.

De acordo com site Edição de Notícias, vítimas estavam em veículo modelo Ágile, placas de Porto Velho (RO), quando condutor perder controle da direção. Carro saiu da pista, capotou e caiu em ribanceira na margem da rodovia.

Na ocasião, grupo retornava de uma chácara.

Informação inicial é de que o passageiro que não resistiu ao ferimento é funcionário da concessionário CCR MS Via. Já os demais ocupantes do veículo foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o hospital em Rio Verde.