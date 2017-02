TRÁFICO Carro que transportava carga de

maconha é abandonado em rodovia Traficante que levava a droga não foi localizado

Automóvel Uno, com placas de Curitiba (PR), foi encontrado abandonado à margem da BR-262, perto do balneário municipal de Jardim, no fim da tarde de ontem (22).

Policiais militares passavam pelo trecho quando depararam-se com o carro parado sem o condutor, sem o parabrisa e com roda danificada. Em buscas, foram encontradas duas bolsas dentro do bagageiro do Uno que estavam com diversos tabletes de maconha.

A droga foi apreendida e totalizou 58 quilos, segundo a polícia. Dados do carro foram consultados e constatado que havia registro de roubo/furto. Sem condições de transitar, o veículo foi levado para delegacia da cidade por caminhão guincho.