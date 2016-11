TRAGÉDIA NA MS-134 Carro e moto batem de frente, pegam fogo e duas pessoas morrem em rodovia Vítimas ainda não foram identificadas

Duas pessoas morreram, na tarde de hoje, 20, por volta das 15h, em acidente ocorrido na rodovia MS-134, em trecho que liga Nova Andradina ao distrito de Nova Casa Verde, na altura de local conhecido como “Quebra Carcaça”.

Conforme o site Jornal da Nova, o veículo Corsa Sedan e uma motocicleta Suzuki GS bateram de frente num local de pista reta. Com a força da colisão os dois ocupantes da moto morreram na hora.

Ambulância da prefeitura de Nova Casa Verde que passava pelo local na hora do acidente socorreu as vítimas do carro ao Hospital Regional.

Os dois veículos ficaram destruídos e pegaram fogo. Parte da vegetação às margens da via também foi queimada.

As vítimas ainda não foram identificadas. A polícia e a perícia local apuram o caso.