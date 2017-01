MS-276 Carro com seis ocupantes cai

em buraco e arranca coqueiro Acidente foi ontem entre as cidades de Ivinhema e Deodápolis

Veículo Kombi, ocupado por seis pessoas, caiu em buraco e arrancou coqueiro em margem de rodovia. Acidente de trânsito aconteceu ontem, no km 105 da MS-276, entre as cidades de Ivinhema e Deodápolis.

De acordo com o Iviagora, Kombi com placas de Bodoquena seguia pela rodovia, quando caiu em buraco na pista. Em seguida, condutor perdeu controle da direção, veículo saiu da pista, colidiu em coqueiro e arrancou a árvore.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar socorro para as seis pessoas que estavam no carro.