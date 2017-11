Acidente de trânsito Veículo colide em moto, mata jovem

e fere adolescente de 17 anos Condutor fugiu do local sem prestar atendimento a vítima

Colisão entre veículo e moto resultou na morte de Lauber Espíndola Ramires, 20, e deixou adolescente de 17 anos ferido por volta das 23h30 de ontem (9), no Bairro Perímetral Norte, em Dourados. Condutor que atingiu as vítimas fugiu do local sem prestar atendimento.

Conforme o Dourados News, os jovens estavam na motocicleta YBR, quando foram atingidos pelo veículo que seguia no sentido contrário. As características do veículo e do condutor não foram identificadas.

Lauber não resistiu ao impacto da colisão e morreu ainda no local. O adolescente ferido foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado até o Hospital da Vida.