Rodovia Carro colide em carreta que saía de posto; condutor morre e três ficam feridos Homem, de 60 anos, ficou preso nas ferragens e morreu no local

Joaquim Soares de Oliveira, 60 anos, morreu e três passageiros ficaram feridos em acidente de trânsito que aconteceu às 4h50 de hoje no km 93 da BR-267, entre a cidade de Bataguassu e o distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina.

De acordo com o site Jornal da Nova, acidente ocorreu no momento em que uma carreta, placas do Rio de Janeiro, carregada com argamassa, saía do posto de combustíveis e adentrava a rodovia. Veículo Polo, de São Paulo, que seguia no sentido contrário e era conduzido por Joaquim, não conseguiu reduzir a velocidade e colidiu na traseira da carreta.

Joaquim ficou preso nas ferragens e morreu no local, enquanto os três passageiros do Polo, de 50, 41 e 29 anos, foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhados para o pronto socorro do Hospital Municipal de Bataguassu.

Durante o atendimento dos Bombeiros, uma das vítimas relatou que o carro de passeio só não colidiu de frente com a carreta porque o condutor Joaquim fez manobra para desviar o veículo em direção ao acostamento, mas ainda assim não conseguiu evitar a colisão.