BR-262 Pneu estoura e carro com cinco

pessoas capota em rodovia As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros

Carro capotou na tarde de ontem (1°) na BR-262, em Corumbá, no sentido da Cidade Branca até Campo Grande. No veículo estavam cinco pessoas, que foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo trafegava pela rodovia com destino a Campo Grande quando o pneu traseiro estourou e o motorista perdeu o controle do veículo, capotando nas margens da rodovia.

Das cinco vítimas, quatro jovens e uma mulher, três foram encaminhadas por quem passava pela rodovia para o pronto-socorro de Corumbá, e os demais ficaram no local a espera de um guincho. Ninguém teve ferimentos graves.