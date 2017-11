PONTE DO GREGO Carro cai em rio de Terenos

e a suspeita é de uma morte Equipes de socorristas já foram acionadas

Carro caiu em barranco na Ponte do Grego, na região de Aquidauana, e ficou submerso, informou os Bombeiros de Campo Grande, acionados para prestar socorro.

O acidente ocorreu por volta das 8h30 desta quarta-feira (15), na saída para Sipolândia, há 40 km da entrada do município de Terenos. De acordo com informações do policial militar de Terenso, Rafael Zanata, a suspeita é de que homem que dirigia Fiat Uno morreu com a queda.

Não se sabe ainda se a vítima estava sozinha no veículo. Segundo Zanata, familiares estão ligando para ter mais informações, mas devido a falta de sinal telefônico, isso não foi possível. A confirmação depende ainda de buscas.

Perícia ainda não foi acionada porque a morte não foi confirmada. Equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros já está a caminho para prestar socorro. A Polícia Militar (PM) da região também foi acionada.

O acidente ocorreu perto do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-262, em estrada de cascalho.