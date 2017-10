Trânsito Carro bate em ambulância com paciente, capota e mulher fica ferida Apesar do susto, paciente nada sofreu no acidente

Mulher de 62 anos ficou ferida em acidente entre carro de passeio e ambulância ocorrido na manhã deste domingo, no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande. O automóvel conduzido pela vítima, modelo GM Ônix, capotou, parando com as rodas para cima.



A ambulância tentava chegar à Unidade de Pronto Atendimento Comunitário (UPA) do Coronel Antonino, com paciente socorrido em uma fazenda na região de Rochedinho.



De acordo com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, a ambulância seguia pela Rua Rio de Janeiro, quando ao cruzar a Avenida Monte Castelo, que é preferencial, foi atingida na lateral pelo Ônix. Com a força do impacto, a condutora perdeu o controle da direção do carro que capotou. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com suspeita de fratura no braço, sendo encaminhada à UPA.



Elias Silva Santos, 44 anos, alegou que dirigia a ambulância em velocidade média, com as sirenes ligadas. "Eu parei para olhar, mas quando vi, ela [motorista do Ônix] já tinha batido", disse. Apesar da colisão, o paciente que foi atendido na fazenda reclamando de dores pelo corpo, nada sofreu.