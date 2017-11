Trânsito Carro bate de frente com caminhão e mata casal na MS-339 Acidente aconteceu por volta das 23h50, entre Miranda e Bodoquena

Leandro Valêncio Martinez, de 29 anos, e Gislaine Novaes da Silva, 19, morreram em acidente de trânsito ocorrido no final da noite de ontem, na rodovia MS-339, entre os municípios de Miranda e Bodoquena. O veículo GM Celta que as vítimas ocupavam bateu de frente com um caminhão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Aquidauana, que atendeu a ocorrência, as vítimas morreram no local, antes mesmo que pudessem ser socorridas. O ocupante do caminhão escapou ileso. Leandro e Gislaine residiam em Miranda. A Polícia Civil trabalha com a suspeita de que o rapaz tenha perdido o controle do veículo e invadido a pista contrária.