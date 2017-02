PRF Carretas são apreendidas com

mais de R$ 1 milhão em cigarros Os dois casos aconteceram ontem em rodovias no interior do Estado

24 FEV 2017 Por VÂNYA SANTOS 13h:00

Um dos motoristas conseguiu fugir - Divulgação Duas carretas foram apreendidas ontem em ações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que apreendeu aproximadamente 35 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Carga está avaliada em mais de R$ 1 milhão. Primeira apreensão aconteceu no km 345 da BR-158, à tarde, quando agentes federais, em ação conjunta com a Polícia Militar (PM), abordaram motorista de 35 anos. Carreta estava com indícios de adulteração e os documentos eram falsos. Nervoso, condutor que tem passagem por tráfico de drogas, disse que estava em Paranhos e que seguia com destino a Minas Gerais. Durante vistoria, policiais encontraram 700 caixas de cigarros no semirreboque. Também foram apreendidos R$ 3,6 mil que o condutor não soube explicar a origem.Caso foi encaminhado para a Polícia Federal de Três Lagoas. Segunda apreensão aconteceu no km 10 da MS-395, à noite, ocasião em que policiais se depararam com carreta abandonada na margem da rodovia. Agentes encontraram carregamento de cigarro na carroceria do veículo. Já o motorista não foi localizado.

