Campo Grande Carreta que transportava diesel pega

fogo e mobiliza bombeiros em rodovia Veículo estava carregado com líquido inflamável

Carreta que transportava líquido inflamável - diesel - pegou fogo às 6h de hoje, na rodovia BR-262, em Campo Grande. O Corpo de Bombeiros esteve no local para controlar as chamas e não houve vítimas.



Segundo informações dos Bombeiros, foram empenhados no trabalho duas viaturas de combate a incêndios, sendo uma de combate ligeiro que desloca em maior velocidade devido a menor quantidade de água (ABR) e outra de combate a incêndios de grande proporção.



As chamas foram controladas e o vazamento de combustível contido. Ainda conforme os bombeiros, a estrada foi liberada para tráfego por volta das 9h.