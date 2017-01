BR-267 Carreta pega fogo em rodovia e população saqueia carne; polícia investiga Veículo é de distribuídora do Paraná

Depois de pegar fogo, carreta que transportava carnes foi saqueada pela população. O caso aconteceu na tarde de ontem (13), na rodovia BR-267, em Nova Alvorada do Sul. As informações são do Jornal da Nova.

O motorista informou que trabalha para empresa distribuidora de carnes em Maringá (PR), para onde seguia, quando por motivos ainda desconhecidos pegou fogo.

As chamas se alastraram rapidamente e o motorista parou o veículo no km 191 da rodovia. À polícia, o funcionário disse que a carga não tem seguro.

Logo em seguida, dezenas de pessoas se aglomeraram no local e saquearam 34 mil quilos de carne bovina, mesmo estando parcialmente queimada. As pessoas usaram veículos e até caminhões para levarem a carne.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Nova Alvorada do Sul.