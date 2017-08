VICENTINA Carreta pega fogo ao

descarregar combustível em posto Motorista conseguiu sair do local antes que houvesse explosão

Carreta que descarregava combustível em posto de combustível pegou fogo. O motorista conseguiu dar marcha à ré, tirando o veículo do meio do posto e levar até a Avenida Padre José Daniel, em Vicentina. O acidente aconteceu na noite de ontem (12).

Após retirar a carreta do posto, houve explosão no tanque do veículo, mas ninguém ficou ferido.

De acordo com o Vicentina Online, o barulho pôde ser ouvido a quilômetros de distância.

O Corpo de Bombeiros e dois caminhões pipa da Usina de Vicentina trabalharam para conter as chamas do incêndio. A área foi isolada por policiais militares de Vicentina e de Fátima do Sul.

VEJA O VÍDEO