Rio Verde Carreta carregada com 43 mil litros

de metanol tomba na BR-163 Motorista não soube informar as causas do acidente

Carreta carregada com metanol tombou na tarde de ontem (6), na BR-163 em Rio Verde. Motorista do veículo teve apenas ferimentos leves e foi atendido no local.

Segundo informações do site Edição de Notícias, o motorista do veículo Volvo com placas de Paulínia (SP) informou à polícia que tudo aconteceu com muita rapidez e não soube informar o que teria ocasionado o acidente.

A equipe de Bombeiros de Coxim esteve no local para controlar o pequeno vazamento da carga de metanol, um biocombustível utilizado em indústrias como solvente e componente de fabricação de diversos produtos. Além disso, o sistema elétrico da carreta foi desativado para evitar possível explosão.

O tráfego da rodovia continuou apenas em meia pista e depois uma possível interdição foi feita para retirar a carga do local.