MOTORISTA PRESO Carregamento de sete toneladas de maconha é apreendido em MS Homem preso não sabia nem a suposta carga que transportava

Carregamento de sete toneladas de maconha foi apreendido ontem (11), por policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), na MS-295, em Tacuru. A droga era levada em carreta e o motorista, de 48 anos, foi preso em flagrante.

De acordo com Boletim de Ocorrência, policiais atuavam pela rodovia quando passaram por carreta, com placas de Campina Verde (MG) e decidiram abordar o motorista. Questionado sobre a viagem, o homem disse que tinha saído de Sete Quedas e seguia para a Bahia com carga de ameixa.

A informação levantou suspeita nos policiais sendo que nota fiscal indicava que a carga que, supostamente, era transportada tratava-se de ração para peixe e aveia e tinha tido como origem Dourados. Novamente argumentado, o motorista respondeu que havia se enganado e levava amônia.

Diante da segunda resposta contraditória, a carreta foi vistoriada e centenas de fardos de maconha encontrados no compartimento de carga.

O homem não revelou a quem pertencia o carregamento da droga. A pesagem que totalizou 7.185 quilos do entorpecente durou cerca de quatro horas para ser concluída. No veículo foi encontrada folha de papel citando as cidades sul mato-grossenses: Três Lagoas, Brasilândia, Bataguassu, Ivinhema, Naviraí, Eldorado, Iguatemi, Tacuru e Sete Quedas. Inquérito policial foi aberto para investigar o crime de tráfico de drogas.